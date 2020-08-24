Karaman’da kuru fasulye hasadı başladı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: “Fasulye üreticisi fiyat ve rekolteden memnun”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da kuru fasulye hasadı başladı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: “Fasulye üreticisi fiyat ve rekolteden memnun”

İHA

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, fasulye üreticisinin bu yıl için fiyat ve rekolteden memnun olduğunu söyledi.

Karaman’da kuru fasulye hasadı başladı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: “Fasulye üreticisi fiyat ve rekolteden memnun”

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, fasulye üreticisinin bu yıl için fiyat ve rekolteden memnun olduğunu söyledi.
Fasulye hasadı yapılan tarlalarda incelemelerde bulunan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, 5 yıl öncesine kadar Türkiye’de Konya’dan sonra ikinci en çok fasulye üretiminin Karaman’da yapıldığını belirterek, “Üreticiler önceki yıllarda fiyatların çok düşük olmasından dolayı fasulye ekiminden uzaklaşmıştı. Son yıllarda ise üreticimiz alternatif ürün olarak mısır ekimini tercih etmesiyle birlikte geçmiş yıllarda ekilen fasulye artık çiftçi tarafından ekilmez hale geldi. Çünkü fasulyenin yetiştiriciliği çok eziyetlidir. Fasulyenin işçiliği ve emeği çoktur. Birde para kazandırmayınca çiftçimiz üretimden zamanla uzaklaştı” dedi.

“Gıdaya olan talep, fasulye üretimini arttırdı”
Bu yıl pandemi nedeniyle gıdaya olan talepten dolayı bölgemizde yaklaşık 41 bin dekar alanda fasulye ekiminin yapıldığını kaydeden Bayram, “Bu ekim sonrası 15 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Bugün itibarıyla kuru fasulyenin hasadı başladı ve üretici memnun. Fasulye şuan kilosu 8 ila 8.5 liradan alıcı buluyor. Buna devlet desteği de eklenince fiyat 9.5 lira oluyor. Bu yıl Karamanlı üreticilerimizin ürettiği ürünler gayet güzel ve kalitelidir. Bu nedenle çiftçimiz gayet memnundur” diye konuştu.
Bu yıl Türkiye’de fasulye sıkıntısı yaşanmayacağını tahmin ettiğini de söyleyen Bayram, "Bu yıl pandemi sürecinden dolayı farklı bir yıl yaşıyoruz. Ülkemiz de üretilen ürün çok hızlı bir şekilde piyasadan toplanıyor. Bunu hububatta yaşadık. Önümüzde ki günlerde de fasulyede de yaşayabiliriz. Çok büyük talepler var. Karaborsacılardan dolayı bir sıkıntı yaşanabilir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Camideki sadaka kutusu çalındı
YEREL HABERLER Camideki sadaka kutusu çalındı
KMÜ’ye spor bilimleri fakültesi
YEREL HABERLER KMÜ’ye spor bilimleri fakültesi
Vali Işık, düğün salonlarını denetledi
YEREL HABERLER Vali Işık, düğün salonlarını denetledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X