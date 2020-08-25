Karaman Belediyesi kaleyi çevreleyen kaldırımları yeniliyor

Karaman Belediyesi, tarihi Karaman Kalesini etrafındaki bozulmuş ve kullanışsız halen gelen kaldırımı baştan sona yeniliyor.

Yürütülen çalışmalarla ilgili olarak belediyeden yapılan yazılı açıklamada, “Karaman’ın kültürel ve tarihi mekanlarına her zaman hassasiyet gösteren Karaman Belediyesi, bu kapsamda, kale etrafındaki deforme olmuş kaldırımı ve Alaaddin Bey Türbesi etrafındaki kaldırımı begonit taşlarla kaplayarak, tarihi mirasına sahip çıkmaya devam ediyor. Karaman Kalesi ve Alaaddin Bey Türbesi etrafında devam eden kaldırım çalışmalarının ardından bölgenin asfaltı da baştan sona yenilenecek” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.