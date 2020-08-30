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Karaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

DHA

Karaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı


Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da 30 Ağustos Zafer Bayramı koronavirüs tedbirleri kapsamında törenle kutlandı. Törenleri izlemek için Atatürk Parkı'na gelen bir çocuk ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu anda Türk bayrağına selam durdu. O anlar ise alandaki birçok kişiyi duygulandırdı.
Törene Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Garnizon Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve protokol üyeleri katıldı. Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunurken alandaki askerleri izleyen bir çocuk da Türk bayrağına selam durdu. O anlar ise alandakileri duygulandırdı. Tören, şehitliğin ziyaretinin ardından sona erdi. 
 DHA-Genel Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN
2020-08-30 12:08:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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