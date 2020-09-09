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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’dan 15 ile salçalık biber satışı

İHA

Karaman’dan 15 ile salçalık biber satışı

Karamanlı bir çiftçi, ürettiği bin 400 ton salçalık biberin 15 ile satışını yapıyor.
Çiftçi Abdullah Küçük, merkeze bağlı Mesudiye köyünde 200 dekar araziye ektiği salçalık kırmızı biberin hasadına başladı. Türkiye’nin birçok iline bu biberleri gönderen Küçük’ün tarlasında ise 300’e yakın işçi çalışıyor.

“Karaman’da alternatif ürün arayışlarımız sürekli devam ediyor”
Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, hasadı başlayan biber tarlasında incelemelerde bulundu. Ziraat Odası olarak çiftçinin her zaman yanında olduklarını söyleyen Bayram, “Çiftçimizin salçalık biber üretimi yaptığı tarlaya geldik. Ben de şaşırmış durumdayım. Bölgemizde son 2 yıla kadar gelindiğinde böyle biber üretildiğini bilmiyorduk ve bu biberlerin Adana’dan Karaman’a geldiğini biliyorduk. Gördük ki Karamanımızda Adana’dan daha kaliteli biber üretildiğini görmüş olduk” dedi.
Karaman’da alternatif ürün arayışlarımız sürekli devam etmektedir diyen, Bayram, “Meyve ve sebze türü ürünlerin her zaman katma değeri yüksektir. Sebzeyle ilgili olarak zaman zaman ulusal marketleri ekim yapmaları için Karaman’a davet ediyoruz. Burada en çok önümüze çıkan sorunlardan birisi kalifiye eleman sorunudur. Üreticimizin bu sıkıntıyı Şanlıurfa’dan getirdiği işçilerle çözdüğünü gördük. Karaman’da en büyük sorun da tarım işçisi bulamama sorunudur. Bizler bölgemizde katma değeri yüksek olan soğan ve patates gibi ürünlerin de daha çok ekilmesini istiyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalar yaparken de önümüze her zaman işçi sıkıntısı geliyor. Şuan bulunduğumuz tarla örnek bir yer. Yaklaşık 200 dekar alanda bir üretim yapan bir üreticimiz var ve oldukça da memnun. Tabii zaman zaman Türkiye genelinde yaşandığı gibi pazar sıkıntıları yaşanıyor. İnşallah zaman içerisinde bunların da aşılacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Piyasa ve müşteri olursa ben daha çok ekerim”
Mesudiye köyünde 5 yıldır biber ektiğini söyleyen çiftçi Abdullah Küçük de “Pazarı olmadığı için Karaman’da benim kadar biber eken yok. Önce küçük olarak ekmeye başladığım biberi şimdi epey büyüttüm. Şuan 200 dekar alanda biber ekimi yapıyorum ve kaliteyi de yakaladım. Bu tarladan bin 400 ton salçalık biber bekliyorum. Ürettiğim biberi Türkiye’nin birçok iline kamyonlarla gönderiyorum. Bu illerin başında Adana geliyor. Ama bu yetmiyor. Biberimi daha da tanıtmam gerekiyor. Eğer piyasam ve müşterim olur ise ben daha çok biber ekerim. Yetiştirmede bir sorunum yok. Para etmediğinde bu bizi epey bir sıkıntıya sokuyor” dedi.
Tarlasında şuan için 150 tarım işçisinin çalıştığını da belirten Küçük, “İşçi sayısı zaman zaman 300’e kadar çıkıyor. Bazen işçi bulmakta sıkıntı da çekiyorum. Bu işçilerin tamamı başka illerden geliyor. Karaman’da çalıştıracak tarım işçisi bulamıyorum. İşçiler olmaz ise bu işin içinden asla çıkamam” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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