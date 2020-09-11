Karaman Belediyesinin çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Karaman Belediyesi, Oto Galericiler Sitesinde peyzaj çalışması başlattı.

Karaman Belediye, kent merkezi dışında olan esnaflara da hizmet götürmeyi ihmal etmiyor. Yürütülen çalışmalarla ilgili olarak belediyeden yapılan açıklamada, “Belediye ekiplerimiz KaramanKonya yolu üzerinde bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Oto Galeriler Sitesi’nin önünde peyzaj çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler daha önce kullanışsız ve düzensiz olan site girişinde bordur kaplama, kaldırım, bitkilendirme ve yeşillendirme çalışmasına devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında oto galeriler sitesinin girişi daha modern, estetik ve kullanışlı hale gelecek” denildi.

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