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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP’nin Karaman İl Teşkilatı kongre tarihi belli oldu

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karaman İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Mahmut Ünüvar başkanlığında tek liste gidilen kongrenin 26 Eylül Cumartesi günü yapılacağı belirtildi.

MHP’nin Karaman İl Teşkilatı kongre tarihi belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karaman İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Mahmut Ünüvar başkanlığında tek liste gidilen kongrenin 26 Eylül Cumartesi günü yapılacağı belirtildi.
MHP’nin 13. Olağan Büyük Kurultay sürecinde Karaman’daki ilçe kongreleri ile yeni yönetimlerin oluşturulduğunu belirten Ünüvar, "Merkez ilçe kongremiz ile başlayıp, Ayrancı, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerimizle devam eden ilçe kongre takvimi Kazımkarabekir ilçemiz ile tamamlandı. Kongrelerin ardından gerekli görev dağılımlarını yapan teşkilatlarımız, yeni yönetimleriyle birlikte faaliyetlerine başladı. Hemşerilerimizin yaşadıkları yöredeki teşkilatlarımızda yer almak istemeleri, gösterdikleri ilgi ve alaka partimiz adına gurur verici bir durum. Kadrolarımız, hemşehrilerimizden aldığı bu güçle; istiklal için birlik, istikbal için dirlik hedefine emin adımlarla ilerleyecektir. Kongrelerin şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum’’ dedi.
Kongrelerin MHP teşkilatları için müstesna bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Ünüvar, "Türk Milleti’nin yükselişi adına yürüttüğümüz siyasi mücadelede kongrelerimiz, dava arkadaşlarımızın faaliyetlerimizi, azmimizi ve çalışkanlığımızı gönül kantarında tarttığı özel günlerdir. Emanete hassasiyet, parti politikalarına riayet ve davaya sadakat konularında gösterilen duruş neticesinde kongrede partililerden alınan destek demokratik mükafat olarak görülür. İftiharla söylemeliyim ki; 13. Olağan Kongre sürecinde Karaman’daki ülküdaşlarımız, kırgınlığa ve küskünlüğe meydan vermeksizin birlikberaberlik görüntüsü ortaya koymuş, milletimize ve partimize katkılarda bulunmak için irade göstermiştir. Bu iradenin verdiği istikamet ve güçle gerçekleştireceğimiz il kongresinde sunacağımız listemiz, şehre ve hareketimize dair gönüllerin bir yansıması olarak görülecek ve her kesimden takdir alacaktır. Kongre vesilesi ile oluşacak yönetimimiz; parti disiplini içerisinde yerli ve yerel yorum getirecek, hemşehrilerimize yeni ufuklar açacak ve mücadele azmiyle örnek olup Karaman’da yerel siyasetin rotasını çizecektir. 26 Eylül Cumartesi günü Aktekke Çay Bahçesinde gerçekleştireceğimiz il kongremiz, Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Kalaycı’nın katılımıyla gerçekleştirilecektir’’ sözlerine yer verdi.
Açıklamada ayrıca; Covid19 salgını nedeniyle yurt genelindeki tedbirler kapsamında kongreye sadece delege ve görevlilerin alınacağı belirtilirken, "Hemşehrilerimizin anlayışına sığınıyoruz’’ denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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