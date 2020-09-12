Başkan Kalaycı, korona virüs tedbirlerini denetledi

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, korona virüs tedbirlerini kapsamında kahvehane ve kıraathaneleri denetledi.
Türkiye genelinde Covid19 vakalarının artması üzerine Karaman’da denetimler her alanda sıklaştırıldı. Karaman Belediyesinin gerçekleştirdiği denetimlere Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da katılarak maske, mesafe ve temizlik kontrolü yaptı. Kent genelinde faaliyet gösteren kahvehane ve kıraathaneleri denetleyen Kalaycı, diğer esnaflarla da bir süre sohbet ederek korona virüs salgınında alınması gereken önlemler konusunda hatırlatmalarda bulundu.
Denetimlerde genel olarak vatandaşların kurallara uyduğu görüldü. Esnaf ve vatandaşların taleplerini de dinleyen Başkan Kalaycı, Karaman Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında olduklarını belirtti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.