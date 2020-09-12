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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayırsever vatandaş Kazımkarabekir yerleşkesine cami yaptıracak

İHA

Hayırsever vatandaş Kazımkarabekir yerleşkesine cami yaptıracak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Hayırsever Mustafa Demircan arasında KMÜ Kazım Karabekir Yerleşkesinde yapılacak cami için protokol imzalandı.
KMÜ Kazım Karabekir Yerleşkesi içerisinde yer alan bin 967 metrekarelik alanda cami ve müştemilatı yapılmasını öngören protokol, Rektör Akgül ve Hayırsever Demircan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Yaklaşık maliyeti 1.100.000 TL+KDV olan caminin kapalı alanı 280 metrekare, açık alanı ise 210 metrekareden oluşacak. Selçuklu taş mimari örneğinde yapılacak olan ve 01 Eylül 2021 tarihinde bitirilmesi planlanan caminin projesi ve yasal işlemleri üniversite tarafından üstlenilirken inşaatın mali kaynağı Hayırsever Mustafa Demircan tarafından sağlanacak.
KMÜ Rektörlük binasında düzenlenen imza töreninin ardından değerlendirmede bulunan Rektör Akgül, “Kazım Karabekir Yerleşkemizde eğitim gören öğrencilerimiz, personelimiz, hatta vatandaşlarımızın da dini vecibelerini yerine getirebileceği bir camiye ihtiyacımız vardı. Nitekim Kazım Karabekir Yerleşkemizde bin 230 öğrencimiz eğitim görmekte olup yerleşkeye bitişik KYK Öğrenci Yurdunda 530 öğrenci, özel yurtlarda da yine çok sayıda öğrenci bulunmaktadır. Aynı zamanda inşa edilecek olan camimiz, KonyaKaraman yolu üzerinde olup hem yolcular hem de yerleşke çevresindeki vatandaşlarımız bu hayrattan istifade edebilecekler. Böylesine önemli bir sorumluluğu alarak bu güzel hayra vesile olan Mustafa Demircan Beyefendiye şahsım ve KMÜ ailesi adına şükranlarımı sunuyor, yapmış olduğu hayratın kabul olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.
Hayırsever Mustafa Demircan ise protokolün ardından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Kazımkarabekir ilçesi için yapmış olduğu bağıştan dolayı bahtiyar olduğunu belirterek protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

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