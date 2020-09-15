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Bayram: “Yaş meyve ve yumurtanın ihracatı direk Karaman’dan yapılacak”

İHA

Bayram: “Yaş meyve ve yumurtanın ihracatı direk Karaman’dan yapılacak”

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, bundan sonra yaş meyve ve yumurtanın direk Karaman’dan ihracatının yapılacağını söyledi.
Bayram, yaş meyve ve yumurta gibi ürünlerin ihracatında istenen Tareks Belgesini vermeye yetkili memur bugün itibariyle İl Gümrük Müdürlüğünde göreve başladığını belirterek, “Karaman’da özellikle elma başta olmak üzere sebze ve yumurta ihracatı yoğun olarak gerçekleşmektedir. Özellikle de elma ihracatında Tareks Belgesinin geç saatlerde verilmesi neticesinde yüklemeler gecikmekte ve ihracatta aksamalara sebep oluyordu. Bundan dolayı mükellef tarafından yapılması gereken gümrük işlemleri gümrük müşavirleri tarafından ilimiz dışındaki başka gümrüklerde yapılmaktaydı. Karaman’da Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından Grup Başkanlığı irtibat bürosu olmaması ve ihracatta yaşanan sorunlar dolayısı ile üretimi gerçekleştiren firmalar ihracat yapmaktan vazgeçerek ürünlerini Karaman dışında ikamet eden firmalara ihraç kayıtlı olarak satmaktadır ve bundan dolayı ilimize yıllık ortalama 150 milyon dolar ihracat kaydı yazılmıyordu” diye konuştu.
"Özellikle Türkiye’de elma üretiminde 2. sırada olmamıza rağmen ihracatın yapılmaması bizleri derinden üzmekteydi" diyen Bayram, “Bu sorunun çözümünde kendilerine destek olan AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser ile Karaman Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Kemal Boynukalın ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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