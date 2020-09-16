Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Covid19 olası vaka polikliniğini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Mustafa Kamuran Ballı ile birlikte hastane bünyesinde hizmetlerini sürdüren Covid19 olası vaka polikliniğinde incelemelerde bulunan Vali Işık, poliklinikte yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Tedavi amaçlı hastaneye gelen vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Vali Işık, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.