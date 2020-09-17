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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Işık sanayi esnafını denetledi

İHA

Vali Işık sanayi esnafını denetledi

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, korona virüs tedbirleri kapsamında sanayi esnafının kurallara uyup uymadığını denetledi.
Vali Işık’ın Karaman Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesinde yaptığı denetime İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Madeni Tornacılar, Kaynakçılar, Oto Motor ve Benzeri Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Cemalettin Özbay’da eşlik etti. Vali Işık beraberindekilerle birlikte sanayi esnaflarını ziyaret ederek sosyal mesafe ve maske kurallarına uyup uymadıklarını kontrol ederken, alınan tedbirlere uyulmasını istedi.

“Tedbir almaya devam edeceğiz”
Denetimlerin sonunda basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Işık, “Bakanlığımızın denetleme talimatıyla ilgili olarak bugün sanayi esnafımızı denetlemeye çıktık. Bu denetimleri her hafta aralıksız olarak yapıyoruz. Bundan sonrada sürdürmeye devam edeceğiz. Malumunuz üzere tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs vaka sayısı artmaktadır. Bizde tedbirlerimizi son derece artırmaya çalışıyoruz” dedi.

“Karantinayı ihlal eden 10 kişiyi yurtlarımızda misafir ediyoruz”
Vali Işık, karantinaya alınan kişilerin dolaşımını engellemek için 350 kişilik bir ekip oluşturduklarını belirterek, “Ekiplerimiz günde bir kez olmak üzere saat belirtmeden denetimlere çıkıyorlar. Evde karantinada olması gereken kişinin evde olmaması durumunda zorunlu olarak bu kişileri yurda yerleştirilmesini sağlıyoruz. Şu an yurdumuzda 10 kişi karantina altında tutulmaktadır. Biz bu denetimlere aralıksız olarak devam edeceğiz. Karantina altında olan kişilerden tek isteğimiz evlerinde kalmalarıdır. Aksi takdirde onları yurtlarımızda misafir etmek zorunda kalacağız” diye konuştu.

“Sanayi esnafına teşekkür”
Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, "Bugün sanayide yaptığımız denetimlerde lokantalardan, tamirci esnafımıza herkesin kurallara uyarak maske taktıklarını gözlemledik. Bu tedbirlere uyulmasını görmekten memnun olduk. Bu denetimlerin haberli olması belki bu kurallara uyulmasında etkili oldu. Ancak ben halkımızın duyarlı olduğunu gördüm ve bunların devam etmesini istiyorum. Virüsü hep birlikte yeneceğiz” dedi.

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