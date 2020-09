Karaman’da şehit ailelerine devlet övünç madalyası

Karaman'da iki şehit ailesine devlet övünç madalyası ve beratı düzenlenen törenle verildi.

Hakkari merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Özel Harekat Polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın annesi Gülten Dündar ile Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kent merkezinde bir teröristin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca'nın babası Mustafa Kızılca'ya "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verilmesi için tören düzenlendi. Valilik makamındaki tören öncesi bir konuşma yapan Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, devletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu söyledi. Şehitlerin haklarının hiç bir zaman ödenemeyeceğini ifade eden Işık, "Bu kutsal topraklar için şehit olan yakınınız için ne desek ne yapsak azdır. Geriye kalan sizler için de devlet elinden geleni yapacak buna inanın. Devlet her zaman sizlerin yanında. Bir isteğiniz karşısında bu kapı ve devlet kapısı sizlere her zaman açıktır. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu vereceğimiz madalyalar sembolik. Onun hakkını hiç bir zaman ödeyemeyiz. Bu vatan için şehit olmanın ötesinde bir şey yok. Canlarıyla, kanlarıyla bu vatana ellerinden gelmiş olan bir ailenin evladının sahibisiniz. Ne mutlu sizlere. Allah hiç bir aileye böyle acılar göstermez ama bu aynı zamanda bir onurdur" dedi.

Daha sonra Vali Işık, tarafından iki şehit ailesine madalya ve beratları verildi.



“Oğlum şehit olduğu için gurur duyuyorum”

Tören sonunda basın mensuplarına konuşan şehit babası Mustafa Kızılca, duygulu ve mutlu bir gün yaşadığını belirterek, "Oğlum şehit olduğu için gurur duyuyorum. Allah herkesten razı olsun" dedi. Şehit annesi Fadime Kızılca da, "Ne mutlu böyle bir evlat yetiştirmişiz. Acısı zor ama gerçekten gurur duyuyorum" diye konuştu.

