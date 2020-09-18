Güneş panelleri ile 20 bin konutun enerjisi karşılanacak



Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da 650 bin dönüm araziye kurulan 40 megavat kurulum gücüne sahip lisanslı güneş enerji santrali, yılda 20 bin konutun elektriğini karşılayabilecek.

Urgan Mahallesine Teksin firması tarafından 2014 yılında yapımını başlanan güneş enerji santrali 4 Eylül'den itibaren elektrik üretimine başladı. Santral yılda yaklaşık 20 bin konutun elektriğini karşılayabilecek. Santralin 650 bin dönüm araziye kurulduğunu ifade eden proje müdürü Derya Karataş, şunları söyledi:

''Santralimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 enerji hedefleri doğrultusunda temiz, sürdürülebilir ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak faaliyete geçti. Dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın katkılarıyla 2014 yılında fizibilite ve ön çalışma işlemleriyle başlayan projede 4 Eylül 2020 itibariyle de resmi olarak enerji üretimi için şalter açıldı. Santralimiz 40 megavat kurulu güce sahip olmakla beraber 33 megavat üretim sahasına sahiptir. Yaklaşık 100 bin 710 adet güneş paneli kullanıldı. Bu yatırım sayesinde yılda 70 milyon kilovatsaat temiz enerji üretip şebekeye verilecek. Bu yatırımımız sürdürülebilir, temiz, çevreye saygılı hiçbir canlıya ve bitkiye zarar vermeden uzun yıllar hizmet verecek şekilde tasarlandı ve hayata geçirildi. Yaklaşık 20 bin hanenin elektrik enerjisi bu proje sayesinde karşılanacak. Bu tesis sayesinde 30 bin tona yakın karbon salınımı engellenmiş oluyor. Yaklaşık 1 milyon 125 bin civarında ise ağaç kurtulmuş oluyor.''DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2020-09-18 08:55:36



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