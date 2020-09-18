Karaman’da palet yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

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Karaman’da tahta palet yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında KaramanEreğli karayolunun 54. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Kondu yönetimindeki 42 N 4224 plakalı tahta palet yüklü Ford marka kamyon seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak devrildi. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü ambulansla kaldırıldığı Ayrancı İlçe Entegre Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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