TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 - Tekirdağspor: 1

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Karaman Belediyespor sahasında konuk ettiği Tekirdağsporla 11berabere kaldı.

Kemal Kaynaş Stadyumu’nda oynanan maçı Mehmet Şükrü Közcü yönetirken yardımcılıklarını İsmail Emre ve Muhammed Yıldız yaptı. Maça hızlı başlayan Karaman Belediyespor, ilk yarı birçok pozisyona girdi. Rakip takımın kalecisi Süleyman Aktaş, maçın 5’nci dakikasında Coşkun’un iyi yükselerek vurduğu kafa şutunu son anda yumruklayarak gol olmasını engelledi. Yine maçın 34. dakikasına gelindiğine bu defa Hasan, 30 metreden attığı şutu kaleci Süleyman Aktaş güçlükle dışarı çeldi. Rakip takımdan Ali Arashan’ın 26. dakikasında kafa şutu ise üst direkten dışarı çıkarken maçın ilk yarısı 00 sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayarak çok sayıda pozisyonu gole çeviremeyen Karaman Belediyespor, maçın 89’ncu dakikasında takım kaptanı Muzaffer’in korner direği önünden yaptığı ortaya iyi yükselen İsmet Yazgan’ın kafa golüyle 10 öne geçti. Tam maç bitti derken rakip takım korner direği yanından taç atışı kazandı. Kullanılan taç atışını ceza sahası içinde Karaman Belediyesporlu oyuncular uzaklaştıramayınca araya giren Yusuf Turan kafasıyla vurduğu top karambolden filelerle buluştu. Golün ardından hakem maçı bitirirken, hem Karaman Belediyesporlu oyuncular hem de tribündeki yöneticiler adeta yıkıldı.

Karaman Belediyespor 3. Lig’de ilk çıktığı maçtan bir puanla ayrılırken, maçı Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.