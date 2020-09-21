Ermenek’te arkeolojik kazı çalışmaları yapılacak

Karaman’ın Ermenek ilçesinde, Karaman Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) danışmanlığında arkeolojik kazı çalışmalarına başlanacak.

Ermenek’te bulunan üç ayrı ören yerinde yürütülecek olan kazı çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden izin çıktı. Arkeolojik kazılar Ermenek’in Gökçeseki köyü sınırları içerisinde bulunan Philadelphia antik kenti, Güneyyurt kasabası Yukarıçağlar köyü sınırları içerisinde yer alan Sbide antik kenti ile Kazancı kasabası Çatalbadem mahallesi sınırları içerisinde yer alan Eirenopolis antik kentinde yürütülecek. Kazı başkanlığını Karaman Müze Müdürü Ercan Er'in, bilimsel danışmanlığını da KMÜ Arkeoloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Ercan Aşkın'ın yaptığı projenin 2020 yılı kazı çalışmaları, 21 Eylül ile 30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üç ayrı antik kentte 15 kişilik ekip ve yaklaşık 60 işçiyle yürütülecek projede Ercan Er ve Dr. Öğretim Üyesi Ercan Aşkın'ın yanı sıra Arkeolog Öğretim Üyesi Hatice Körsulu, Epigraf Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Alkan, Eskiçağ Tarihçisi Prof. Dr. Mehmet Kurt ile Arkeologlar İlkay Göçmen, Tuğba Kılıç, Mustafa Bölükbaş, Nur Dezer, Erdoğan Muştu, Ahmet Kunt, Apil Sezai Geçit, Cemile Gültekin, Serhat Kirişli ve Fatma Efe de yer alacak.

Bilimsel kazı çalışmalarının, literatürde hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Isauria Bölgesi’nin antik dönemine ışık tutması bekleniyor. Kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere yapılacak olan arkeolojik kazı sonucunda Karaman ve Ermenek'in kültür turizmine de katkı sağlanması hedefleniyor.

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