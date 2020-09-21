Karaman’da kaçak avlananlara 30 bin 667 lira ceza

Karaman’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kaçak av yaparken yakaladığı 12 kişiye toplam 30 bin 667 lira para cezası kesti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 1920 Eylül tarihleri arasında Karaman merkez ve Sarıveliler ilçesinde denetim yapıldığı belirtildi. Denetimlerin il genelinde aralıksız olarak devam edildiğinin yer aldığı açıklamada, "Yapılan av koruma ve kontrol faaliyetlerinde Sarıveliler ilçesinde aracın farı ve projektör ile yaban tavşanı vuran veya vurmaya teşebbüs eden 5 kişiye 16 bin 119 lira idari para cezası, 956 lira tazminat uygulanmış ve 1 adet otomobil, 1 adet motosiklet ve 1 adet yarı otomatik av tüfeğine el konulmuştur. Karaman merkezde yapılan kontrollerde ise 7 kişiye usulsüz avlanmadan dolayı 10 bin 557 lira idari para cezası, 3 bin 35 lira tazminat uygulanmış ve 1 adet yarı otomatik av tüfeğine ve 4 adet bıldırcın sesi çıkaran cihaza el konulmuştur. Toplam olarak 26 bin 676 lira idari para cezası ve 3 bin 991 lira tazminat cezası uygulanmıştır” denildi.

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