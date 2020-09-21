Karaman’da okullarda yüz yüze eğitim başladı

Tüm yurt genelinde olduğu gibi Karaman'da da uyum programı kapsamında okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda yüz yüze eğitim başladı.

Yüz yüze eğitimin başladığı bugünde öğretmen, öğrenci ve velilerin heyecanına ortak olan Vali Mehmet Alpaslan Işık ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan okulları ziyaret etti. Vali Mehmet Alpaslan Işık ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ilk olarak Vali Ali Akan İlkokuluna misafir oldu. Minik öğrencilerin çiçeklerle karşıladığı Vali Işık, daha sonra sınıfları ziyaret etti. Minik bir öğrencinin Vali Mehmet Alpaslan Işık’a şiir okuması renkli görüntüler oluşturdu. Sosyal mesafeye uygun olarak düzenlenen sınıflarda öğrencilerin maske takmaları gözlerden kaçmadı. Vali Mehmet Alpaslan Işık ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan’ın bir sonraki durağı Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu oldu. Minik öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Vali Mehmet Alpaslan Işık ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğretmelerle de bir araya gelen Vali Işık, yeni eğitim öğretim yılının eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

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