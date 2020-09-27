Karaman Belediyesinde asfalt ve kaldırım çalışmaları devam ediyor

Karaman Belediyesi şehir merkezinde ve şehir merkezine uzak bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Yürütülen çalışmalar hakkında belediyeden yapılan açıklamada, “Belediyeye bağlı ekiplerimiz kent genelinde cadde, sokak ve mahallelerdeki çalışmalarına merkeze uzak alanlarda da devam ediyor. Başakşehir Mahallesine bağlı Sarıkeçililer olarak bilinen bölgede kapsamlı bir çalışma yürüten ekiplerimiz daha önce kullanışsız olan yolları ve kaldırımları baştan sona yenileyerek parke taşı ile kapladı. Ekiplerin çalışmaları ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde bundan sonrada devam edecek” denildi.

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