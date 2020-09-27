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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman Ziraat Odası üreticilerin hakkını korumak için rekabet kurumuna başvurdu

İHA

Karaman Ziraat Odası üreticilerin hakkını korumak için rekabet kurumuna başvurdu

Karaman Ziraat Odası, ıskarta elma alımında üreticinin hakkını korumak için rekabet kurumuna başvurdu.
Yapılan başvuruyla ilgili açıklama yapan Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, “İlimizde elma hasadının hızla devam ettiği şu günlerde ıskarta elma alımları da başladı. Kötü giden iklim şartlarının etkisiyle ıskarta elma miktarı ilimizde bu sene fazlasıyla artmıştır. Sezon başında kilosu 50 55 kuruştan başlayıp, 7075 kuruşa kadar fiyat açıklayıp alım yapan firmalara, Türkiye ve Karaman piyasasına hakim olan söz sahibi büyük şirketlerin müdahalesiyle 5055 kuruşa sabitlenmiş yüksek fiyattan alım yapmak isteyen diğer firma ve tüccarlara baskı yapılarak alım yapılmasına engel olduklarıyla ilgili duyumlar almaktayız ”dedi.
Bu konuda sonuna kadar üreticinin haklarını koruyacaklarını ifade eden Bayram, “Ziraat Odası olarak kanunumuzda yazılı esaslar uyarınca çiftçilik mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, çiftçilikle iştigal edenlerin meslekî hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurulan meslek kuruluşuyuz. Covid19 salgını nedeniyle ülkemizdeki yaşanan ekonomik gelişmelerden dolayı girdi maliyetlerinin artması ile çok zor bir üretim sezonu geçiren elma üreticilerimizin mağduriyetinin önlenmesi için Rekabet Kurumuna müracaatımızı yaptık. Rekabeti bozucukısıtlayıcı ve malhizmet piyasalarının serbest ve sağlıklı rekabet ortamını ihlal edici ve kurumumuzun görevleri arasında bir durumun tespiti halinde gereken işlemlerin yapılması konusunda görüş istedik” diye konuştu.

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