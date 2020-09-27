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Ermenek'te faciada ölen madencinin babası Recep Gökçe, koronavirüsten hayatını kaybetti

DHA

Ermenek'te faciada ölen madencinin babası Recep Gökçe, koronavirüsten hayatını kaybetti


Ali Rıza  ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, 2014 yılı Ekim ayında 18 işçinin öldüğü maden faciasında oğlu Tezcan Gökçe'yi yitiren ve cenaze törenine yırtık lastik ayakkabılarıyla katılmasıyla yürekleri burkan Recep Gökçe (79), koronavirüsten hayatını kaybetti.
Ermenek'in Pamuklu köyünde Has Şekerler Madencilik Şirketi'ne ait linyit ocağını 28 Ekim 2014 tarihinde eski ocakta biriken suyun basması sonucu 18 işçi mahsur kaldı. Mahsur kalan işçileri  aramakurtarma çalışmaları 38 gün sürdü. Çalışmalar kapsamında 18 işçinin cesedine farklı zamanlarda ulaşılarak, ocaktan çıkartıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında "Benim oğlum suda, yüzme bilmez ki" sözleriyle Türkiye'yi ağlatan Ayşe Gökçe'nin oğlu Tezcan Özcan da faciada yaşamını yitirdi. Ayşe Gökçe'nin eşi Recep Gökçe de oğlunun cenaze töreninde giydiği yırtık kara lastik ayakkabılarıyla yürekleri burkmuştu.
Yaklaşık 5 gün önce rahatsızlanarak Konya'da bir hastanede tedaviye alınan Recep Gökçe'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedaviye alınan Gökçe, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gökçe'nin cenazesinin yarın Ermenek ilçesi Kazancı Beldesi'nde toprağa verilmesi beklenirken, eşi Ayşe Gökçe'nin de evde karantinada olduğu öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ
2020-09-27 19:51:40

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