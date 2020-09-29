Enerya Karaman’da yatırım ve hizmetlerine devam ediyor

Doğal gaz dağıtım şirketi Enerya, Karaman’da yatırım ve faaliyetlerine devam ediyor.

Enerya Karaman İşletme Müdürü Ali Değirmenci, Karaman’daki faaliyetler, doğal gaz yatırımları ve abone artış hedefleri ile ilgili bilgiler verdi. Ali Değirmenci, Enerya olarak 2007 yılında Karaman'da hizmet vermeye başladıklarını ifade ederek, “İlk yılın sonunda 4 bin 114 haneyi doğal gaz konforu ve ekonomisiyle buluşturduk. Bugün ise Karaman'da 730 kilometre doğal gaz hattımız ile Merkez, Ermenek ve Kazımkarabekir ilçelerindeki 72 mahallede 66 bin 268 konut, 7 bin 451 konut dışı abonemiz mevcut. 2020 yılında ise 8 mahalleyi daha doğal gaz konforuyla buluşturmak için çalışıyoruz” dedi.



“Yıl sonunda toplamda abone sayımızı 74 bin 400’e çıkarmayı hedefliyoruz”

İşletme Müdürü Ali Değirmenci, 2020 yılı için Karaman’da başlayan projeler, planlanan yatırımlar ve pandemi sürecinin etkileri ile ilgili de bilgiler verdi. Enerya olarak Karaman'daki alt yapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini kaydeden Değirmenci, “Tüm dünyayı etkisi altına almayı sürdüren pandeminin ilk döneminde yatırımlarımızı biraz yavaşlatmış olsak da normalleşmeyle birlikte yatırımlarımıza hız verdik. Bu vites artışıyla yılın ikinci döneminde Merkez, Ermenek ve Kazımkarabekir de bulunan 8 mahalleyi doğal gaz konforuyla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için planladığımız altyapı çalışmaları için 9 milyon TL'lik bir yatırım bütçesi planladık. Bu yatırımımız ile toplam 14 yıldır hizmet verdiğimiz Karaman’da yılsonunda yaklaşık 3 bin 750 aboneyi doğal gaz konforuyla buluşturarak toplamda abone sayımızı 74 bin 400’e çıkarmayı hedefliyoruz. Yılın ikinci yarısında yatırımlarımıza hız verdik. 2020 yılında şehrimizin Kazımkarabekir ilçesini doğal gaz konforu ve ekonomisi ile tanıştırmış bulunmaktayız. Belirlediğimiz hedef doğrultusunda Karaman'ın Merkez, Ermenek ve Kazımkarabekir ilçelerinin değişik bölgelerinde yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. Karaman Merkez’de ağırlıklı olarak Fatih ve Bahçelievler mahallelerinde, Kazımkarabekir’de Timsal, Emsalhayat, Eminettin, Oba, Subaşı ve Pazar Mahallelerinde Ermenek’te ise Kömürkent ve Cezaevi bölgelerinde çalışmalarımızı tamamlama noktasına getirdik. Bu altyapı çalışmaları neticesinde 2020 için Merkez, Ermenek ve Kazımkarabekir’deki belirlemiş olduğumuz yatırımlarımızı tamamlamak istiyoruz. Tüm bu çalışmalar neticesinde yaklaşık 55 kilometre yeni doğal gaz şebekesine kavuşmuş olacağız” ifadelerini kullandı.



“Pandemi sürecinde tedbirler aldık, uygulamalar hayata geçirdik”

Enerya olarak pandemi sürecinde Karaman özelinde aldıkları tedbirler ve hayata geçirdikleri uygulamalardan bahseden Değirmenci, “Enerya olarak, dün olduğu gibi pandemi döneminde de çalışanlarımızı, abonelerimizi, iş ortaklarımızı ve toplum sağlığını gözeterek bir dizi eylem planı hazırladık. Bu planımızın en tepesine 'insan'ı koyarak iş süreçlerimizi şekillendirdik. Arzın kesintisiz ve herhangi bir problem yaşanmaksızın sürmesini sağlamak için üç farklı operasyonla iş süreçlerimizi yönettik ve hala yönetiyoruz. Geçtiğimiz dönemden farklı olarak birçok uygulamayı hayata geçirdik. Öncelikle abonelerimizin ofislerimize gelmelerine gerek kalmadan abonelik sözleşmesi, fesih ve fatura işlemlerini web sitesi ve çağrı merkezi üzerinden yapmalarını sağladık. Abonelerimiz; abonelik sözleşmesi, bağlantı anlaşması, binalarının önünde doğal gaz hattı olup olmadığını sorgulama, fesih işlemleri, talep ve şikayetleri görüntüleme, borç sorgulama, tahmini fatura hesaplama gibi pek çok işlemi web sitesi ve çağrı merkezimiz üzerinden yapabilmektedir. Özetle, evden çıkmak istemeyen abonelerimiz Müşteri Hizmetleri Ofislerinde yapabildikleri çoğu işlemi, 444 8 429 nolu çağrı merkezimizden veya www.enerya.com.tr online işlemler sayfasından gerçekleştirebilmektedir. Bunların yanı sıra hem abonelerimiz hem de potansiyel müşterilerimiz için saha çalışmaları yapıyor, sayaç okumalarını mevzuata uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Pandemi sürecinde ise çalışanlarımıza Covid19’dan kişisel korunma yollarının anlatıldığı bilgilendirmeler yaptık, yapmayı da sürdürüyoruz. Gaz açma, fatura okuma, satış ve yapım gibi işi gereği sahada çalışmak durumunda olan ekiplerimizde, çalışanlarımızın gerekli ekipmanla görevlerini yapmalarını sağlıyoruz. İnsanı odak noktamıza alarak Müşteri Hizmetleri Ofislerimizde hem çalışanlarımız hem de abonelerimiz için gerekli tüm tedbirleri aldık. Müşteri Hizmetleri Ofislerimizdeki çalışanlarımızın kullanımı için maske ve dezenfektan dağıtıyoruz, bu noktadan hizmet almak isteyen abonelerimiz içinse hijyen ve dezenfeksiyon uygulamalarının sıklığını artırdık. Abonelerimizin sağlığı için Müşteri Hizmetleri Ofislerindeki oturma alanlarında sosyal mesafe korunacak şekilde oturma düzeni oluşturuldu; aynı anda hizmet alan müşteri sayısı kontrollü olarak belirlenerek ilerleniyor. Çalışanlarımızın ve abonelerimizin ateş ölçümü yapılarak, olası risklerin ortadan kaldırılmasına çalışılıyor. Ayrıca, Müşteri Hizmetleri Ofisimize gelen tüm müşterilerimizin Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda HES kodu sorgulama işlemi yapılmaktadır” şeklinde konuştu.



“Doğal gaz, diğer yakıt türlerine göre ev ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlıyor”

Enerya Karaman İşletme Müdürü Değirmenci, doğal gaz kullanımının avantajları ve ev ekonomisine katkılarını da anlatarak, “Doğal gaz, diğer yakıt türlerine göre ev ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlıyor. Ancak bu oran, bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor. Karaman'da bir hanenin, doğal gaz kullanımıyla yılda ev ekonomisine yaklaşık 1.930 TL katkı sağlayabileceğini söyleyebiliriz. Ekonomin yanı sıra temiz enerji olmasıyla da doğal gaz diğer yakıt türlerine göre en güvenli yakıt. Karaman gibi kış dönemi oldukça soğuk olan bir iklimde doğal gaz kullanımıyla diğer yakıt türlerine göre yüzde 56 oranında enerji tasarrufu sağlamak mümkün. Ancak bu tasarrufu sağlamak için bir dizi önlem almak şart. Bu önlemlerden ilki düzenli kombi bakımı. Bu sayede enerji verimliliğini arttırmak mümkün. Ayrıca doğal gaz tüketimini minimize etmek için sabit bir ısıda kombiyi açık tutmak, radyatörlerin önünü eşya ile kapatmamak, evin kullanılmayan alanlarındaki radyatörleri kapatmak, evi mantolamak ve oda termostatı kullanmak tasarruf sağlama noktasında yardımcı olabilecek diğer önlemler arasında” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.