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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da hayvancılık projesinin protokolü imzalandı

İHA

Karaman’da hayvancılık projesinin protokolü imzalandı

Karaman’da küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, yerli ırk koyun yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve kırsalda yaşayanların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi kapsamında protokol imzalandı.
Piri Reis Kültür Merkezi’ndeki imza töreni çoban Ahmet Deniz’in kaval çalmasıyla başladı. Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık törende yaptığı konuşmada, Karaman’ın 700 bini aşan hayvan sayısıyla küçükbaş hayvancılıkta Türkiye’de 25. sırada yer aldığını söyledi.
Vali Işık, şehirde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle uğraşan yaklaşık 4 bin 500 işletmenin bulunduğunu ve bu işletmelerin de yüzde 48’inin 100 baş ve altı hayvana sahip sürülerden oluştuğunu belirterek şöyle konuştu; "Protokolünü imzalayacağımız bu proje kapsamında alınacak hayvanlarla 100 baş altında hayvana sahip işletmelerin hayvan sayıları 100 baş ve üzerine çıkartılacaktır. Bu sayede işletmelerimizin karlılığı ve yetiştiricilerimizin gelirleri artacaktır. Bu proje ile birlikte ilimizde bulunan toplam küçükbaş hayvan sayısının kısa sürede 1 milyona ulaşması hedeflenmektedir. Bu protokol sayesinde düşük gelirli yetiştiricilerimizin kredi almadaki en önemli problemi olan ipotek şartı ortadan kaldırılmış olup aynı zamanda kredinin faizsiz olması sebebiyle yetiştiricilerimizin kullanımı kolaylaştırılmıştır. Kredinin ilk yılı ödemesiz, alt yıl taksitli olması ve işletme giderleri alımı için uygun faizli kredi kullandırılması sayesinde, ayni katkı olmadan sürülerin büyütülmesinde kolaylık sağlanmış olacaktır. Ayrıca proje kapsamında yem firmaları ile yapmış olduğumuz sözleşme ile projeden yararlanan yetiştiricilerimize kaliteli, izlenebilir ve uygun fiyatlı yem tedariki sağlanacaktır. Yine bu proje dahilinde kesimhanelerle yapmış olduğumuz sözleşme kapsamında piyasa ortalaması üzerinde bir kesim fiyatı ile kesim yaptırılarak yetiştiricilerimizin daha fazla kar etmesi sağlanacaktır. Projemiz sayesinde işletmeler büyüyecek, yetiştiricilerimizin geliri artacak ve günümüzün en önemli problemi olan köyden kente göçün önlenmesine katkı sağlanacaktır. 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesinin ilimiz hayvancılığına önemli katkılar sağlayacağı inancıyla bu projenin yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.
Konuşmanın ardından Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ile proje ortağı banka yetkilisi arasında protokol imzalandı.
Törene, Karaman Tarım İl Müdürü Yusuf Şahiner, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ile Karaman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Yaman ve davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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