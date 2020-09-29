Karaman'da fırtınanın, pazarcıların çadırlarını uçurduğu anlar kamerada



Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da kısa süreli etkili olan fırtına, pazarcılara ve alışveriş yapan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Pazar çadırları fırtınada uçarken, bazı ürünlerin bulunduğu tezgahlar yıkıldı. O anlar ise ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karaman'da akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan yağmur ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle kentte çok sayıda çöp konteyneri devrilirken, Gevher Hatun Mahallesi 1776 Sokak üzerinde kurulan Salı pazarında pazarcıların çadırları uçtu. Fırtınada pazarcılar ve alışveriş yapan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yaşanan panik anları ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2020-09-29 20:48:22



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