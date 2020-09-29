Karaman’da ahırda başlayıp samanlık ile eve sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da ahırda başlayıp samanlık ile eve sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü

İHA

Karaman’da ahırda başlayıp samanlık ile eve sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü

Karaman’ın Ayrancı ilçesinde ahırda başlayarak samanlık ve eve sıçrayan yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde ilçenin Ulu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G.’ye ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahırdan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar bir yandan içeride bulunan küçükbaş ve büyükbaş hayvanları tahliye etmeye çalışırken, diğer yandan durumu itfaiyeye haber verdi. Haber verilmesiyle olay yerine gelen Ayrancı Belediyesine ait itfaiye ekibi, rüzgarında etkisiyle ikamete sıçrayan yangına müdahale etti. Giderek kontrolden çıkan yangının K.U.’ya ait samanlığa da sıçraması üzerine Karaman ile Akçaşehir Belediyesinden takviye itfaiye ekipleri istendi. Diğer gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında 2 samanlık ve 1 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, 2 büyükbaş hayvanla 20 yakın küçükbaş hayvan telef oldu. Alevlerin sıçradığı M.G.’ye ait evde ise maddi hasar oluştu. Öte yandan yangın haberini alır almaz olay yerine gelen Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı da söndürme çalışmalarını takip etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman'da fırtınanın, pazarcıların çadırlarını uçurduğu anlar kamerada
YEREL HABERLER Karaman'da fırtınanın, pazarcıların çadırlarını ...
Karaman’da hayvancılık projesinin protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Karaman’da hayvancılık projesinin protokolü imzalandı
Enerya Karaman’da yatırım ve hizmetlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Enerya Karaman’da yatırım ve hizmetlerine devam ...
Maden faciasının simge ismi Recep Gökçe, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Maden faciasının simge ismi Recep Gökçe, son ...
Vali Işık, HES kodu ve radar denetimine katıldı
YEREL HABERLER Vali Işık, HES kodu ve radar denetimine katıldı
Ermenek'te faciada ölen madencinin babası Recep Gökçe, koronavirüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ermenek'te faciada ölen madencinin babası Recep ...
Karaman’daki maden faciasının simge isimlerinden Recep Gökçe hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karaman’daki maden faciasının simge isimlerinden ...
(Görüntülü) Otomobil sürücüsü, çarptığı motosikletli uzman çavuşu yaralayıp, kaçtı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otomobil sürücüsü, çarptığı motosikletli ...
Karaman Ziraat Odası üreticilerin hakkını korumak için rekabet kurumuna başvurdu
YEREL HABERLER Karaman Ziraat Odası üreticilerin hakkını korumak ...
Karaman Belediyesinde asfalt ve kaldırım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Karaman Belediyesinde asfalt ve kaldırım çalışmaları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X