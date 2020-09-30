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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da FETÖ/PDY yeni yapılanmasına eş zamanlı operasyon: 10 gözaltı

İHA

Karaman’da FETÖ/PDY yeni yapılanmasına eş zamanlı operasyon: 10 gözaltı

Karaman’da FETÖPDY’nin yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden dün adliyeye sevk edilen 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bugün de 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri FETÖ ile bağlantısı olduğu ileri sürülen bazı kişilerin bir araya gelerek buluştukları bilgisine ulaştı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Karaman ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Ekipler, örgüt üyelerinin toplandıkları hücre evinde yaptığı aramada ise yüklü miktarda Türk lirası ve döviz, sahte kimlik, çok sayıda doküman ve FETÖ elebaşına ait kitap, sim kart, ankesör kartları ve dijital materyal ele geçirdi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılardan 4’ü dün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün ise 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlıların adliyeye çıkarılışı sırasında bir şüpheli kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına ‘Çekin çekin iyi çekin diye’ konuştu.
Yeniden yapılanma içerisine girdikleri ileri sürülen örgüt üyelerinden bazılarının Konya ve Ankara'dan aldığı paraları ve talimatları umuma açık yerlerde diğer örgüt mensuplarına vererek aktardıkları iddia edildi. Öte yandan zanlıların aralarında yeni haberleşme programları kullandıkları da öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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