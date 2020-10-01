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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Işık: “Karaman, HES kodu uygulaması kullanımında Türkiye’de en yüksek orana ulaştı”

İHA

Vali Işık: “Karaman, HES kodu uygulaması kullanımında Türkiye’de en yüksek orana ulaştı”

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman’ın HES kodu uygulaması kullanımında Türkiye’de en yüksek orana ulaştığını söyleyerek, “Sağlık Bakanlığımızın bize söylediğine göre HES uygulamasının kilitlenmesinin neden olduğu il Karaman olmuş” dedi.
Vali Işık, Cumhuriyet Parkı'ndaki HES kodu alma noktasında incelemelerde bulunduktan sonra semt pazarındaki korona virüs tedbirlerini denetledi. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Vali Mehmet Alpaslan Işık, 21 Eylül’den itibaren şehirde HES kodu uygulamasını başlattıklarını hatırlatarak, "Özellikle tuşlu telefon kullananlar, 60 yaşın üzerindekiler ve yaşlılarımız kendileri kod alamadıkları için Cumhuriyet Parkı'nda bu hizmeti biz veriyoruz. Onlara HES kodu dağıtarak ve bunları plastikle kaplayarak uzun süreli kullanımlarını sağlayacak hale getiriyoruz” dedi.
İzolasyonda olan kişilerin kullandığı araçların başkaları tarafından kullanılmasını engellediklerini kaydeden Vali Işık, "Bunların içinde 72 saat yaşayan virüs var. Ayrıca bu aracı kendisinin kullanıp kullanmadığı noktasında da tam bir netlik sağlayamıyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalarla PTS’lerden bunları takip ediyoruz. PTS’lerde yakalayamadığımız araçları evlerine gidip evlerinde olup olmadıklarını kontrol ediyoruz. Bu virüsün yayılmasını engellemek için almış olduğumuz son önlemde bu araçların evde bulunan izolasyondaki kişilerden başkasının kullanmasını engellemek” diye konuştu.

"Virüsü birlikte yeneceğiz"
Vali Işık, hijyen kurallarına uyan işletmelere güvenli işyeri olduğunu gösteren bir bayrak vereceklerini de söyledi. Vali Işık şöyle konuştu:
"Gönüllü salgın denetçiliği oluşturuyoruz. Gönüllü salgın denetçilerimiz bizlere başvuracaklar. Onların başvurularını aldıktan sonra bunları sokakta, meydanlarda ve caddelerde görevlendireceğiz. Ancak bunlar hiçbir şekilde kişilerle muhatap olmayacaklar. Görmüş oldukları eksiklikleri ya fotoğrafla yada bizi telefonla arayarak bizlere bildirecekler. Bizde gerekli cezayı ve adli işlemleri başlatacağız. Biz denetimleri bir aydır devam ettiriyoruz. Bir aydır işletmeler eğer bu hijyen kurallarını uyguluyorsa Karaman Valiliğinin yaptırmış olduğu bayrağı işyerlerine vereceğiz. Güvenli iş yeri olduğunu tedbirlere uyduğunu böylece halkımız görecek.”

“Karaman’da HES kodu uygulaması kullanımı Türkiye’de en yüksek orana ulaştı”
HES kodu kullanımıyla ilgili bilgi veren Vali Işık, “Karaman’da HES kodu uygulaması kullanımı Türkiye’de en yüksek orana ulaştı. Sağlık Bakanlığımızın bize söylediğine göre geçenlerde HES uygulamasının kitlenmesinin neden olduğu il Karaman olmuş. İstatistik verilerini biz göremiyoruz. Bunlar Sağlık Bakanlığında tutuluyor. 60 yaş üzeri vatandaşlarımıza HES kodu kartı dağıtıyoruz. Kart istem sayısı da gittikçe azalıyor. İnşallah kısa sürede HES kodu almamış olan Karaman’da kimse kalmayacak" şeklinde konuştu.
Vali Işık'a denetimler sırasında İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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