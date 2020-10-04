Karaman’da tedbirlere uyan işletmelere ‘Güvenilir’ yazılı flama

Karaman’da korona virüs tedbirlerine eksiksiz uyan esnaf ve işletmelere ‘Güvenilir’ yazılı flama bayrak verildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara eksiksiz riayet eden esnaf ve işletmeler tespit edildi. Külhan Mahallesi ile 1. İstasyon Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve yapılan denetimlerde maske kullanımı, fiziki mesafenin korunması ve temizlik kurallarına uydukları belirlenen işletme ve esnaflara Karaman Valiliği tarafından yaptırılan “Bu işyeri korona virüs tedbirleri kapsamında güvenlidir” yazılı flama bayraklar Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık tarafından verildi.

Ziyaret ettiği işletme sahipleriyle bir süre sohbet ederek korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere riayet ettikleri ve gösterdikleri hassasiyet nedeniyle işyeri sahiplerine teşekkür eden Vali Işık, virüsü hayatımızdan tamamen çıkarabilmek ve bu sinsi düşmandan kurtulabilmek için topyekun mücadele verilmesi gerektiğini belirterek, alınan tedbirlerin uygulanması noktasında herkesin hassasiyeti göstermesini istedi.

Vali Işık’a esnaf ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Şahin’de eşlik etti.

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