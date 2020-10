KMÜ, 2020-2021 akademik yıl açılışı yapıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 20202021 eğitimöğretim yılı açılışı ve fahri doktora unvanı takdim töreni gerçekleştirildi.

KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda gerçekleşen törene, AK Parti Mersin Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AK Parti Karaman Milletvekili Av. Selman Oğuzhan Eser, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, AK Parti İl Başkanı Av. Abidin Çağlayan ile daire müdürleri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, "Ülkemizin gelişip kalkınmasında ve çağın gereklerine uygun bireyler yetiştirilmesinde en önemli kurumların başında gelen üniversiteler, çok fazla kişi ve kurumun desteği ve ortak emeğiyle faaliyetlerini yerine getirmektedirler. Üniversiteler bize her şeyden önce milletimizin bir emanetidir. Dolayısıyla milletimizin omuzlarımıza yüklediği bu görevi layıkıyla yerine getirmek için her birimiz üzerimize düşen sorumlulukların gereğini yapmakla mükellefiz" dedi.



“104 yeni program, 4 yeni fakülte, 1 enstitü, 2 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu”

Rektör Akgül, göreve geldiği 2017 yılından itibaren geçen sürede ortak akılla ve paydaşlarla işbirliği içinde üniversitenin gelişimini gerçekleştirdiklerini söyleyerek bu gelişimi sayısal verilerle atardı. Takım ruhuyla hareket ederek sektörel beklentiler doğrultusunda üniversitenin gelişimini hızlandırmak ve her alanda büyümesini gerçekleştirmek adına pek çok önemli adım attıklarını belirten Rektör Akgül, “Her şeyden önce akademik personel sayımızda yüzde 40'lık bir artış sağlayarak 724 akademisyen sayısına ulaştık. Öğretim üyesi sayımızda ise yüzde 146'lık bir artışla 325'e ulaştık. İdari personel sayımızda da ise işçi kadromuz dâhil toplam yüzde 85'lik bir artış kaydettik. Öğrenci sayımız ise yüzde 20'lik bir artışla 18 binin üzerine çıktı. Dört yıla yakın bu süre zarfında 4 yeni fakülte, 1 enstitü, 2 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu ve 16 uygulama ve araştırma merkezi kurduk. Böylelikle üniversitemizin toplam fakülte sayısını 11'e, meslek yüksekokulu sayısını 6'ya, yüksekokul sayısını 2'ye, uygulama ve araştırma merkezi sayısını da 22'ye yükselttik. Yine bu süreçte 55'i lisansüstü, 25'i lisans, 24'ü de önlisans olmak üzere 104 yeni program açarak bu programlara öğrenci kabulü sağladık. Böylelikle üniversitemizde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde toplam 202 programımız ile gençlerimize yükseköğrenim fırsatı sunar hale geldik. Üniversitemizin akademik gelişiminin bundan sonra da hız kesmeden devam edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.



“İhtiyaç duyulan alanlarda açılan yeni bölüm ve programlarla emin adımlarla ilerliyoruz”

Üniversitenin farklılaşma alanları çerçevesinde akademik önceliklerini belirleyerek emin adımlar attığını söyleyen Rektör Akgül, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Güncel koşulları ve ihtiyaçları dikkate alarak sağlık alanına özel bir ehemmiyet verdik. Bu bağlamda üniversitemiz bünyesinde Tıp ve Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültelerini kurarak binalarını inşa ettirdik. Yine Ermenek'te Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu açarak binasını tamamladık. Bunun yanı sıra Sağlık Bilimleri Enstitüsünü açarak dört farklı lisansüstü programda öğrenci kabulü sağladık. Geçtiğimiz yıl ilk öğrencilerini alan Tıp Fakültemizin ardından bu yıl da Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültemize ilk öğrencilerimizi alarak eğitimöğretime başlayacağız. Bunun yanı sıra Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde ise beş bölüm ve bu bölümlere bağlı olarak yedi farklı program açarak yüksekokulumuza öğrenci alacak seviyeye geldik. Attığımız bu adımlarla üniversitemizde sağlık alanındaki akademik birim sayımızı 6'ya çıkardık. Sağlık alanındaki yatırımlarımızın yanı sıra Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler ve Yabancı Diller Yüksekokullarını açarak bu akademik birimlerimize bağlı 18 bölüm kurduk ve 8 programa öğrenci kabulü gerçekleştirdik. Ayrıca Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzun akademik altyapısını güçlendirerek Spor Bilimleri Fakültesine dönüşümünü sağladık.”



“Üniversitemizi her anlamda güçlendirmek adına işbirliklerine önem veriyoruz”

Üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci sayısını beş katına çıkararak 520 uluslararası öğrenci sayısına ulaştıklarını hatırlatan Rektör Akgül, bu süreçte yurtiçi ve yurtdışından çeşitli kurum ve kuruluşlarla da 60 civarında protokol imzalandığını söyledi. Rektör Akgül, üniversitenin kapalı alanlarının 158 bin 305 metrekareden 196 bin 761 metrekareye çıktığını ifade ederek “Yerleşkemizde Eğitim Fakültesi ve Tıp Fakültesi binaları ile hayırsever iş insanlarımızın destekleriyle Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi ve Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binalarının inşaatına başlayarak bu binalarımızın yapımını tamamladık. Yine Ermenek Rehabilitasyon Merkezi ve Uygulama Oteli projemizde önemli aşamalar kaydettik. Kazım Karabekir Yerleşkemizde çok amaçlı spor salonumuz ve sosyal tesisimizi kullanıma açtık. Çevre düzenlemelerimiz başta olmak üzere altyapı çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir" şeklinde konuştu.



“OSB’nin temel ihtiyaçlarını da dikkate alarak akreditasyon başvurularımızı yaptık”

Bu yıl yaşanan pandemi sebebiyle planlanan toplantıların ertelendiğini fakat buna rağmen üniversitede 2017 yılından itibaren 29 farklı bilimsel toplantı düzenlediğini belirten Rektör Akgül konuşmasına şöyle devam etti: “Yine bu süreçte üniversitemizin 20192023 Stratejik Planını yürürlüğe koyarak temel amaç ve hedeflerimiz ile performans göstergelerimizi yayınladık. Kalite Yönetim Sisteminin adımlarını hızla atarak ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi belgelerini aldık. Ayrıca Türk Akreditasyon Kurumuna başvuruda bulunarak TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği Akreditasyon Süreci kapsamında akreditasyon çalışmalarını başlattık. Şuan özellikle Karaman Organize ve Sanayi Bölgemiz tarafından bize bildirilen testler ağırlıklı olmak üzere 18 parametre üzerinden akreditasyon başvurumuzu yaptık. Bu yıl bitmeden inşallah akreditasyon sürecimizin tamamlanacağını ümit ediyoruz.”



“KMÜ, birçok alanda Türk yükseköğretim camiasına ciddi katkılar sunmaktadır”

Üniversitenin dil ve edebiyattan eğitim bilimlerine, sağlık ve fen bilimlerinden İslami ilimlere, uygulamalı ve sosyal bilimlerden teknik bilimlere, mühendislik dallarından iktisadi ve idari bilimlere kadar çok çeşitli alanda Türk yükseköğretim camiasına ciddi katkılar sunduğuna vurgu yapan Rektör Akgül, üniversitenin başarı sıralamalarını paylaştı. Rektör Akgül, KMÜ’lü öğretim elemanlarının 2019 yılında Web of Science'da taranan uluslararası indeksli dergilerde 337 adet bilimsel yayın yaptığını ve bu sayıyla KMÜ’nün Devlet Üniversiteleri Genel Sıralamasında 108 üniversite arasında 10. sırada yer aldığını söyledi. KMÜ’nün İç Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren devlet üniversiteleri arasında ise Orta Doğu Teknik Üniversitesinin ardından 2. sıraya yerleştiğine dikkat çeken Rektör Akgül, Akademik Teşvik Yönetmeliğine göre KMÜ’nün bilimsel ve akademik çalışmalarıyla 123 devlet üniversitesi arasında 26. sırada yer aldığını, 2006 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri sıralamasında ise 70 üniversite arasından 8'inci sıraya yerleştiğini ifade etti.



“Pandemi sürecinde tüm imkanlarımızı seferber ettik”

Rektör Akgül, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zor bir dönem yaşamamıza sebep olan pandemi sürecinde KMÜ’nün toplum sağlığına destek vermek amacıyla tüm imkanlarını seferber ettiğini belirterek konuşmasının şöyle sürdürdü: “Bu bağlamda Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (BİLTEM) bünyesinde bulunan Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarımızı Karaman Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarıyla eşgüdümlü hale getirdik. Laboratuvarımızda Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) testlerini yapmaktayız ve laboratuvarımız Karaman'da Kovid19 tanı ve teşhis işlemlerinin gerçekleştirildiği tek laboratuvar olma özelliğine sahiptir. Üniversitemiz, araştırma altyapısı bakımından son teknolojiye sahip laboratuvarlarıyla bölgedeki ileri düzey analizler için de tercih edilen kurumlar arasında yer almaktadır. Ülkemizde bu yılın mart ayında baş gösteren ve halen devam eden Kovid19 salgını, kuşkusuz eğitimöğretim camiasını da derinden etkilemiştir. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz Bahar Yarıyılından itibaren ara verdiğimiz yüz yüze eğitimlerimize belli programlardaki uygulamalı derslerin haricinde tüm derslerimizi uzaktan öğretim yöntemiyle yürütme kararı aldık. Pandeminin etkisinin daha da devam edeceği öngörüsüyle bu süreçte KMÜ olarak eğitimöğretim altyapımızı olası riskleri karşılayacak şekilde revize ederek uzaktan eğitim sistemimizi güçlendirdik. Kendi bünyemizde geliştirdiğimiz yeni bir yazılımla uzaktan eğitim sistemimizi hem eş zamanlı ve canlı ders verilebilecek şekilde hem de sonradan izlenebilir halde düzenleyerek öğrenci ve akademisyenlerimizin istifadesine sunduk.”



“Karaman Teknopark'ın merkez binasının inşaatı için ihale aşamasına geldik”

Rektör Akgül, Karaman’ı yakından ilgilendiren bir müjdeyi de paylaştı. KMÜ’nün, Karaman Teknopark'ın kuruluşu ve gelişimine büyük bir önem verdiğine dikkat çeken Rektör Akgül, “Son dönemde Teknopark'taki hisse oranımızı artırmıştık. Şuan Karaman Teknopark'ın merkez binasının inşaatı için ihale aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Nitekim binamızın yapımıyla birlikte Teknopark, kuruluş amacını gerçekleştirme yolunda önemli bir adım atmış olacak. Bu vesileyle başta Karaman OSB yönetimine ve tüm devlet yetkililerimize teşekkür ediyorum." dedi.



"Üniversitemizin gelişmesine canı gönülden destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum"

Rektör Akgül, konuşmasının son bölümünde üniversitenin gelişimine destek veren kişilere teşekkür ederek "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin bugün 200'ün üzerinde farklı programda yükseköğretim hizmeti vermesinde katkısı ve emeği olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Özellikle de son dört yıldır gerçekleştirdiğimiz atılımlardan dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç'a, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Lütfi Elvan’a, milletvekillerimize, yerel yöneticilerimize, hayırsever iş insanlarına, sanayicilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, basın temsilcilerimize, üniversitemiz personeline ve tüm mensuplarımıza, üniversitemizin gelişmesine canı gönülden destek veren herkese şahsım ve üniversitem adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Rektör Akgül, "Bugün üniversitemizin yeni eğitimöğretim yılı açılışının yanı sıra bizler için onur ve mutluluk verici bir âna tanıklık etmek için toplanmış bulunmaktayız" diyerek konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Kamu teşkilatımızda uzun yıllardır yüksek düzeyde sorumluluklar üstlenen, aldığı kararlar ve gerçekleştirdiği projelerle memleketimize pekçok alanda önemli hizmetler veren Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan Bey'e Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda Fahri Doktora Unvanı takdim edeceğiz. Yoğun mesaisine rağmen davetimizi kabul ederek bugün bizimle birlikte olan, gerek üniversitemizin gelişimine verdiği desteklerden dolayı, gerekse milletimiz adına yürüttüğü kamu görevleri nedeniyle Lütfi Elvan Bey'e bir kez daha şahsım ve üniversitem adına saygı ve şükranlarımı arz ediyorum. Son olarak, törenimize icabet eden siz kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyor, 20202021 EğitimÖğretim Yılının tüm yükseköğretim camiası için hayırlı olmasını temenni ediyorum."



“Fahri doktora unvanı tevcihi”

Tören, açılış konuşmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'a Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda Fahri Doktora Unvanı tevcih edilmesiyle devam etti. Öncesinde ise Lütfi Elvan'ın özgeçmişi ve üniversite senatosunun 16 Temmuz 2020 tarihli kararı okundu. Ardından Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'a cübbe giydirilerek fahri doktora unvanı takdim edildi.

Takdimin ardından bir konuşma yapan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin, Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül'ün kaptanlığında birçok alanda çok iyi bir konuma geldiğine vurgu yaparak Rektör Akgül ve ekibine teşekkür etti.

Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

