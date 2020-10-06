Ayasofya hatıra parasına tasarladığı saati, Cumhurbaşkanına hediye edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayasofya hatıra parasına tasarladığı saati, Cumhurbaşkanına hediye edecek

DHA

Ayasofya hatıra parasına tasarladığı saati, Cumhurbaşkanına hediye edecek


Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da saat tamircisi Ali Hilmi Uysal, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi için basılan hatıra madeni parayı, kadranına koyarak kol saati yaptı. Daha önce de 15 Temmuz anısına basılan madeni parayla yaptığı kol saati Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye eden Uysal, ''Nasip olursa Ayasofya hatıra parasına işlenen saati de Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorum'' dedi. 
Karaman'da 20 yılı aşkın süredir saat tamirciliği yapan Ali Hilmi Uysal, aralarında ünlü sanatçı ve iş insanlarının da bulunduğu müşterilerine özel tasarım yapmasıyla da tanınıyor. Uysal, 17 Aralık 2017 tarihinde kentte toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, resminin bulunduğu ve kendi tasarımı olan masa saati ile 15 Temmuz anısına basılan madeni parayı kadranına koyarak, yaptığı kol saatini hediye etmişti. Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı sohbet sırasında hatıra için kolundaki saati istedi. Uysal'ın isteğini unutmayan Erdoğan, 2 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu kol saatini hediye etti. 
Uysal, bu kez de Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi için basılan hatıra madeni parayı kadranına koyarak kol saati yaptı. Yaptığı özel tasarım saati Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istediğini belirten Uysal, ''Ayasofya'mız kanayan bir yaramızdı. Elhamdülillah zincirlerini kırdı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere minnettarız. Böylesine önemli bir anı mesleğim gereği saate taşıdım. Bu tarz benzeri tasarımlarım hali hazırda var. Bir dönemin buruk özlemini yaşadığı bir ana, sanatımla bir ayrıcalık katabildiysem ne mutlu bana. Ben saatlerde bu tarz ve benzeri tasarımlar yapmaktayım. Eski cep saatlerini kol saatlerine dönüştürüyorum. Yine daha önce 15 Temmuz hatıra parasını saate taşımıştım, o saati de Cumhurbaşkanımıza hediye etmek nasip oldu. Nasip olursa Ayasofya hatıra parasına işlenen saati de Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorum. Ben eski mekanik saatlerde kişiye özel hareketli tasarımlarda yapmaktayım. Mesleğimin mekanik tarafı dijital çağın vermiş olduğu yeniliklerle her geçen gün biraz daha yok olmaya yüz tutuyor. Ben elimden geldiği kadar mesleğimin mekanik yönünü ayakta tutmaya çalışıyorum. Orhan Gencebay başta olmak üzere Cumhurbaşkanımız, Başbakanlarımız ve önemli iş insanlarına ve sanatçılara birçok kişiye özel saat tasarımı yaptım'' dedi. DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2020-10-06 09:44:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman'da 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Karaman'da 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı ...
Karaman'da 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Karaman'da 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı ...
Karaman’da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Karaman’da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı, o ...
Karaman’daki orman yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Karaman’daki orman yangını söndürüldü
KMÜ, 2020-2021 akademik yıl açılışı yapıldı
YEREL HABERLER KMÜ, 2020-2021 akademik yıl açılışı yapıldı
Silahlı çatışma anı kamerada
YEREL HABERLER Silahlı çatışma anı kamerada
Ermenek'te, evde çıkan yangın ormana sıçradı (2)
YEREL HABERLER Ermenek'te, evde çıkan yangın ormana sıçradı (2)
Madenci heykelinde maske mesajı
YEREL HABERLER Madenci heykelinde maske mesajı
Kazancı beldesinde asfalt ve kaldırım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kazancı beldesinde asfalt ve kaldırım çalışmaları ...
Karaman’da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Karaman’da silahlı kavga: 1 yaralı
Karaman’da tedbirlere uyan işletmelere ‘Güvenilir’ yazılı flama
YEREL HABERLER Karaman’da tedbirlere uyan işletmelere ‘Güvenilir’ ...
Karaman’da tırın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Karaman’da tırın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X