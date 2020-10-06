Karaman’da tutuşan kuru otlar saman balyalarına sıçradı

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karaman’da kuru otların tutuşması sonucu kıvılcımların saman balyalarına sıçraması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Urgan Mahallesinde bulunan hayvan ağılında çıktı. Edinilen bilgiye göre, boş dağlık alandaki kuru otlar biranda tutuşarak yanmaya başladı. Alevler bir süre sonra büyüyerek hayvan ağılının bahçesindeki saman balyalarına sıçradı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahale ettiği saman balyaları uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Saman balyaların içten içe yanması nedeniyle olay yerine kepçe çağrıldı. Gelen kepçe içten içe yanan balyaların üzerini toprakla kapattı. Daha sonra ekipler, yanmayan saman balyalarını kamyonlarla başka yere taşıdı. Yangının atılan sigara veya cam parçalarından dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.