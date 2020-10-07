3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelileri, jantı kırık otomobilden yakalanmış (3)

Dünyaya tokat gibi yanıt! Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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3 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Karaman'da 3 kişinin yaralandığı, iş yerine yönelik silahlı saldırıda gözaltına alınan azmettirici olduğu öne sürülen Ramazan Ç. (26), aracın sahibi arkadaşı Fatih Ç. (31) ile daha sonradan gözaltına alınan aracı kullanan S.K., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Polis, saldırıda tüfekle ateş eden M.E.S. ve tabancayı kullanan kimliği belirsiz saldırganın yakalanması için çalışmasını sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2020-10-07 22:39:08



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