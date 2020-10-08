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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Akgül, Teknik Bilimler MYO atölyelerini gezdi

İHA

Rektör Akgül, Teknik Bilimler MYO atölyelerini gezdi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu atölyelerinde incelemede bulundu.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Oktay Talaz'ın da eşlik ettiği ziyarette Rektör Akgül, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü ile Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü atölyelerini gezerek bölüm başkanlarından bilgi aldı. İlk olarak Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Bekir Güney, Otomotiv Programı atölyesinde kurulu bulunan Motor Performans Dinamometre Test Cihazı ile atölyede montajı yapılmış olan diğer motorlar hakkında bilgi verdi; pandemi sürecinin bitmesiyle birlikte atölyede öğrencilerin katılımıyla seri motor montajının yapılabileceğini ifade etti.
Ziyaretin ikinci ayağında ise Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü atölyesi gezildi. Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Dilay, atölyede bulunan takım tezgahlarının mevcut durumu ve atölye imkanları hakkında Rektör Akgül'e bilgi verdi. Atölyelerin Karaman sanayisinin kullanımına açık olduğunu ve firmaların ihtiyaçları doğrultusunda eğitimöğretim müfredatının sürekli güncellendiği belirten Dilay, öğrencilerin donanımlı bir şekilde yetiştirildiğini ve programdan mezun tüm öğrencilerin istihdam edildiğini söyledi.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak öğrencileri çağın gerektirdiği bilgi ve donanımla yetiştirmek için üniversitenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini ve öğrencisi olan tüm programlara her türlü altyapı desteğini verdiklerini söyleyen Rektör Akgül ise yüksekokul yönetimi ve öğretim elemanlarıyla bir süre sohbet ettikten sonra yüksekokuldan ayrıldı.

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