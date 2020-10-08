Kayıp Fatma'nın katiline ömür boyu hapis cezası



Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Sarıveliler ilçesinde, 6 Ekim 2017'den beri haber alınamayan Fatma Uyanık'ı (33) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Vahap Varlı (24) hakkında yerel mahkemenin verdiği 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası, istinat mahkemesi tarafından da onaylandı. Fatma Uyanık'ın kardeşi Ali Uyanık da adaletin yerini bulduğunu belirterek, kardeşinin hala bulunamayan cenazesinin bir an önce bulunmasını istedi.

Sarıveliler ilçesinde yaşayan Fatma Uyanık, 5 Ekim 2017 tarihinde annesi Zahide Uyanık ile evden 15 kilometre uzaklıktaki bahçelerine gitti. Gece buradaki bağ evinde kalan annekız, sabah bir süre bahçede çalıştı. Daha sonra anne Zahide Uyanık, ilçe merkezine döndü. Fatma Uyanık havanın kararmasına rağmen eve dönmeyince yakınları, aramaya çıktı. Sonuç alamayan aile, jandarma ve polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri, bağ evinin bulunduğu bölgede uzun süre arama yaptı, ancak Fatma Uyanık'a ait herhangi bir ize rastlanmadı. Ekipler, bir süre sonra çalışmaları sonlandırdı.

Ailenin başvurusu üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla geçen yıl ilçede bulunan Çevlik Göleti'nde tekrar arama başlatıldı. Karaman AFAD ekipleri ve Mersin'den gelen su altı polisi tarafından yapılan aramalarda da Fatma Uyanık'ın izine rastlanmadı.

BABAOĞUL TUTUKLANDI

Cumhuriyet Savcılığı'nca geçen yıl nisan ayında Fatma Uyanık'ın bulunması için yeniden çalışma başlatıldı. Fatma Uyanık'ın kaybolduğu dönemlerde bağ evininin bulunduğu bölgedeki baraj inşaatında çalışan Vahap Varlı, babası Mehmet Varlı, annesi ve kardeşi ile arkadaşı şüphe üzerine gözaltına alındı. Vahap Varlı'nın, Fatma Uyanık'ın bulunması için televizyon kanalında yayınlanan programa katıldığı da belirtildi.

Fatma Uyanık'ın öldürülüp, toprağa gömülmüş olabileceği şüphesi üzerine Tepeardı mevkisinde iş makineleriyle kazı çalışması yapıldı, ancak bulguya rastlanmadı. Vahap Varlı ile babası Mehmet Varlı, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından 'kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'suç delillerini yok etme', 'gizleme veya değiştirme' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamenin Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından baba ve oğlu hakkında dava açıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Sanıklardan Mehmet Varlı, daha önce görülen duruşmadaki savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Olay günü baraj inşaatına 10 kilometre uzaklıkta bulunan Killik mevkisindeki tarlasına gittiğini belirten Mehmet Varlı, sulama aparatı arızalandığı için tarlasını sulayamadan kendisine ait motosikletle ilçe merkezine döndüğünü söyledi. Karşılaştığı M.I. adlı arkadaşıyla araçla Turcalar mevkisindeki meyve bahçesine gidip, burada alkol aldıklarını anlatan Varlı, akşam saatlerinde evine döndüğünü, yemek yedikten sonra aynı arkadaşıyla göl mevkisinde yeniden alkol aldıklarını ve eve döndüğünde sarhoş olduğunu belirtti. Mahkeme heyetinin daha önceki ifadeleriyle çelişkili olduğunu söylemesi üzerine Varlı, o sırada aile bireyleri de gözaltında olduğu için baskı nedeniyle sağlıklı ifade veremediğini öne sürdü.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Vahap Varlı da daha önceki duruşmalarda suçlamaları kabul etmeyerek, Fatma Uyanık'ı olaydan önce ismen değil, sima olarak daha önce inşaat şantiyesine ait araca birlikte bindikleri için tanıdıklarını söyledi. Olay günü çalıştığı iş yerine ait araçla şantiye ve ilçe merkezine birkaç kez gidip, geldiğini anlatan Varlı, araçla geri manevra yaparken, başka araca çarptığını, kaza yerinden araç sahibi olmadığı için ayrıldığını, sonra şantiyeye gidip, kaza yerine döndüğünü belirtti. Ayaklarındaki çamurun ise şantiyede çalışırken olduğunu öne süren Varlı, olay günü Uyanık ile karşılaşmadığını iddia etti. Şantiyeden ilçeye dönerken, babasına ait Turcalar mevkisindeki bahçeye elma yemek için uğradığını belirten Varlı, telefon çekmediği içinde Killikli mevkisine gidip, internetten maaşının hesabına yatıp yatmadığına baktığını söyleyerek, o gün neler yaptığını anlattı. Varlı, tahliye talebinde bulundu.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI, İNDİRİM DE UYGULANMADI

Mahkeme heyetinin, anlattıklarının önceki ifadeleriyle çelişki olduğunu söylemesi üzerine Vahap Varlı, o tarihlerde detayı sorulmadığı için bazı eksiklerin olabileceğini savundu.

Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Mart günü görülen davada baba Mehmet Varlı hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verildi. Vahap Varlı ise diğer suçlardan delil yetersizliğinden beraat ederken 'kasten adam öldürme' suçunda müebbet hapis cezası aldı ve cezasında indirim de uygulanmadı.

Vahap Varlı'nın avukatı tarafından yerel mahkemenin verdiği karara itiraz edildi. İtiraz üzerine bir üst mahkeme olan Konya Bölge Adliye Mahkemesi dün, yerel mahkemenin verdiği kararı onayladı.

Fatma Uyanık'ın kardeşi Ali Uyanık, adaletin yerini bulduğunu belirterek, kardeşinin hala bulunamayan cenazesinin bir an önce bulunmasını istedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ

2020-10-08 14:23:57



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