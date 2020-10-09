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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda otomobili kullanan şüpheli tutuklandı

DHA

3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda otomobili kullanan şüpheli tutuklandı


Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) KARAMAN'da, çiçekçi dükkanına düzenlenen ve 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıda kullanılan otomobilin adli kontrol kararıyla serbest bırakılan sürücüsü Süleyman Karanfilyeri (32), savcılığın yaptığı itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.  
Olay, 6 Ekim akşamı, Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'ndeki çiçekçi dükkanında 
meydana geldi. Erdinç Dostkol'un çiçekçi dükkanına, otomobille gelen 3 kişi silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda Dostkol'un yanında bulunan Süleyman Ö. (32), Mehmet B. (28) ve Kemal K. (28) çeşitli yerlerinden vurularak, yaralandı.
Saldırganlar, geldikleri otomobille kaçarken 3 yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, ellerinde pompalı tüfek ve tabanca bulunan saldırganlar iş yerine ateş ederken görülüyor.
POLİS, ARACIN MODELİ VE KIRIK JANTTAN YOLA ÇIKTI 
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nce kurulan özel ekip, saldırıda kullanılan otomobildeki 14 GF 200 plakanın sahte olduğunu belirledi. Bunun üzerine araştırmasını genişleten polis, bölgedeki 100'ün üzerinde güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Modeli saptanan otomobilin sol ön jantında kırık, plakasında yapışkan olduğu belirlendi. Kentteki aynı model ve marka araçlar tek tek kontrol edildi. Polis, sanayi sitesindeki bir tamircide çalışan Fatih Ç.'ye ait aracı incelediğinde de sol jantta kırık ve plakada yapışkan olduğunu saptadı.  Bunun üzerine araçta ve iş yerinde yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ve tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan Fatih Ç., otomobilini olay günü arkadaşı Ramazan Ç. ve Süleyman Karanfilyeri'ne verdiğini söyledi. Polis, Ramazan Ç.'yi de Kemal K. ile husumetli olduğunu belirleyince gözaltına aldı.
Ramazan Ç. ifadesinde, olay günü bir otelde yemek yediğini ileri sürerek, sosyal medyada yaptığı paylaşımı gösterdi. İfadeyi inandırıcı bulmayan polis ekipleri, saldırıda tüfeği kullanan kişinin Ramazan Ç.'nin eniştesi M.E.S. olduğunu ortaya çıkardı.
İSTANBUL´DAN GELMİŞ
İstanbul'dan kente geldiği belirlenen M.E.S.'nin, saldırının ardından Süleyman Karanfilyeri tarafından otomobille Ankara Esenboğa Havalimanı yakınlarına bırakıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan Ramazan Ç. ve Fatih Ç., sevk edildikleri adliyede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Polis, daha sonra olay günü aracı kullandığı tespit edilen Süleyman Karanfilyeri'ni gözaltına aldı. Karanfilyeri de sevk edildiği adliyede adli kontrol kararıyla serbest kaldı. 
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NIN İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDI  
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Süleyman Karanfilyeri, bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı. 
Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen M.E.S. ve kimliği belirlenemeyen diğer saldırganı  yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2020-10-09 17:24:08

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