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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

İHA

Karaman’da ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Karaman’ın Ermenek ilçesinde ağaçtan düşen yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün ilçeye bağlı Güneyyurt beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki Mustafa Sağlam sabah erken saatlerde elma bahçesine gitmek için eşeğine binerek evinden ayrıldı. Öğle saatlerinde eşeğin eve yalnız dönmesi üzerine yakınları durumdan şüphelenerek hemen elma bahçesine gitti. Yerde yatar vaziyette bulunan yaşlı adam yakınlarına ağaçtan düştüğünü söyledikten sonra çağrılan ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Sağlam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı adamın ölümü yakınlarını yasa boğarken, cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma, yaşlı adamın bahçede düştüğü yerde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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