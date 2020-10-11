Misli.com 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 - Yomraspor: 2

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3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Karaman Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Yomraspor’a 20 mağlup oldu.



Stat: Kemal Kaynaş

Hakemler: Mustafa Hakan Belder xxx, Ejder yapıcı xxx, Vural Gül xxx

Karaman Belediyespor: Onur Bulut x, Ahmet Ayhan x (Cenk dk. 80 ?), Muzaffer x, Ufuk x (İsmet dk. 46 x ), Ali Sinan x (Serdar dk. 68 x), Yunus x, Hasan x, Coşkun x, Çağatay x, Ahmet Gökbayrak x, Emre x (Hamit dk. 46 x)

Yomraspor: Abdullah xx, Abdulkadir xx, Erhan xx, (Ahmet Baha dk. 90 x ?), Orhan xx, Fatih xx, Halil Emre xx, Hayri Mert xx, Hüseyin xx, Samet xx (Ömer dk. 80 x ?), (Şenol dk. 73 x ?), Mert Miraç xx, (Uğur Dk. 90 x ?), Ogün xx

Goller: Ogün (dk. 5), Mert Meriç (dk. 27) (Yomraspor)

Sarı kartlar: Hasan (Karaman Belediyespor), Erhan, Fatih, Ömer, (Yomraspor)

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