Misli.com 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 - Yomraspor: 2

3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Karaman Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Yomraspor’a 20 mağlup oldu.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Mustafa Hakan Belder xxx, Ejder yapıcı xxx, Vural Gül xxx
Karaman Belediyespor: Onur Bulut x, Ahmet Ayhan x (Cenk dk. 80 ?), Muzaffer x, Ufuk x (İsmet dk. 46 x ), Ali Sinan x (Serdar dk. 68 x), Yunus x, Hasan x, Coşkun x, Çağatay x, Ahmet Gökbayrak x, Emre x (Hamit dk. 46 x)
Yomraspor: Abdullah xx, Abdulkadir xx, Erhan xx, (Ahmet Baha dk. 90 x ?), Orhan xx, Fatih xx, Halil Emre xx, Hayri Mert xx, Hüseyin xx, Samet xx (Ömer dk. 80 x ?), (Şenol dk. 73 x ?), Mert Miraç xx, (Uğur Dk. 90 x ?), Ogün xx
Goller: Ogün (dk. 5), Mert Meriç (dk. 27) (Yomraspor)
Sarı kartlar: Hasan (Karaman Belediyespor), Erhan, Fatih, Ömer, (Yomraspor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.