Ermenek´te maaş alamadığını öne süren madencilerin izinsiz yürüyüşüne jandarma engeli

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Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA) - KARAMAN´ın Ermenek ilçesinde, özel maden ocağında çalışan bir grup işçi, 1 yıldır maaşlarını alamadıkları iddiasıyla Ankara´ya doğru yürüyüşe geçti. Jandarma, izinsiz olduğu gerekçesiyle yürüyüşü engellerken, gruptan 1 kişi gözaltına alındı.

Ermenek'in Cenne mevkisinde bulunan özel maden ocağında çalışan ve 1 yıldır maaş alamadıklarını öne süren, Maden İş Sendikası'na bağlı bir grup madenci, bugün aileleriyle birlikte Ankara´ya doğru yürüyüşe geçti. Ermenek´te, 28 Ekim 2014´te meydana gelen maden faciasında yaşamını yitiren 18 madenci anısına, 18 günde Ankara'ya ulaşmayı planlayan grubun yürüyüşüne, izinsiz olduğu gerekçesiyle onay verilmedi. Maden sahasından ErmenekKonya yoluna çıkmak isteyen işçilere, jandarma ekipleri izin vermedi. Bu sırada gruptan 1 kişi, gözaltına alındı. Kalabalık, bölgede bekleyişe geçerken, alana çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ

2020-10-12 15:04:50



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