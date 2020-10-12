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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaynar, engelli vatandaşları sevindirdi

İHA

Kaynar, engelli vatandaşları sevindirdi

Karaman’ın Ermenek ilçesi ve köylerinde ikamet eden engelli vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Genel Merkezindeki Özel Kalem Müdürü Behçet Kaynar'ın hediye ettiği engelli araçlarıyla sevindi.
AK Parti Genel Merkez Özel Kalem Müdürü Behçet Kaynar, hafta sonunu geçirmek üzere geldiği memleketi Karaman’ın Ermenek ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Kaynar, doğası ve turkuaz rengi ile baraj manzarasına hayran kaldığını belirttiği memleketinde, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara bir de sürpriz yaptı. İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlara beraberinde getirdiği akülü arabaları hediye etti. Kaynar’a Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel ile AK Parti Ermenek İlçe Başkanı Mevlüt Sarıtaş eşlik etti. Akülü arabalarına kavuşan engelli vatandaşların mutlulukları ise gözlerine yansıdı. Akülü arabalarını alan engelli vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selam gönderdiler. Kaynar, bölgede üniversite sınavında derece yapan öğrencileri de tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.

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