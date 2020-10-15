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Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı 

DHA

Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı 


Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde çobanlık yapan Hikmet Demircan'ın (74), 2001 yılında askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan Pilot Teğmen Ayfer Gök'e ait olduğunu söylediği saç teli, küçük doku parçaları ve saat kordonunu gömüp yaptığı şehit mezarı, Ermenek Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılıp, yabani hayvanların zarar vermemesi için koruma altına alındı. 
Konya 3'üncü Ana Jet Üssü'nde görev yapan Teğmen Ayfer Gök, 9 Şubat 2001'de, eğitim uçuşu sırasında irtifa kaybı nedeniyle F-5 uçağıyla Karaman´ın Ermenek ilçesinin Yunt Dağı eteklerinde ormanlık alana düşüp, 24 yaşında şehit oldu. 'Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu' unvanına sahip olan Gök´ün cenazesi, memleketi Burdur'un Bucak ilçesine defnedildi. 
Ardıçkaya köyünde oturan çoban Hikmet Demircan, o yıl nisan ayında, köye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, yaklaşık 1850 metre rakıma sahip dağın eteklerine, uçağın düştüğü yerde hayvan otlatmaya başladı. Kaza sırasında karla kaplı olan dağdaki karlar eridiği için uçak parçalarının yanı sıra şehit Gök'e ait olduğunu sanılan saç teli, parmak, küçük doku parçaları ve saat kordonunu buldu. Demircan, bulduklarını bir bez parçasına sarıp, oraya gömdü. Gömdüğü yeri belirlemek için de taşla çevirdi. Daha sonra şehit Ayfer Gök için ikinci bir mezar oluşturdu.
ERMENEK BELEDİYESİ DÜZENLEME YAPIP, KORUMA ALTINA ALDI 
Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, şehidin ikinci mezarını öğrendikten sonra çoban Hikmet Demircan ile mezarlıkta incelemede bulundu. Ardından da belediye tarafından mezarın çevre düzenlemesi yapıldı, bayrak direği dikildi. Mezarın bulunduğu yerin ormanlık ve dağlık alan olması nedeniyle yabani hayvanların zarar vermemesi için etrafı tel çitle çevrilip koruma altına alındı. Bölgede geçen yıl sonbahar aylarında keşif yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Atila Zorlu, ''O dönem çevre düzenlemesi için mevsim şartları uygun değildi. Buraya gelmek için 3040 kilometre yol katletmiştik. Yolu bile yoktu. Şimdi çeşitli düzenlemelerini yapıp, levhalarını diktik. Yabani hayvanlardan korumak adına, etrafını küçükte olsa peyzaj yaptık'' dedi.  
'BAŞKANIMIZ SÖZ VERMİŞTİ'
Hikmet Demircan da, ''Geçen yıl başkanımızla buraya gelmiştik ve başkanımız mezarda düzenleme yapacağı yönünde söz vermişti. Verdiği sözü yerine getirmiş, şehidimizin mezarı daha güzel olmuş'' diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2020-10-15 08:52:34

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