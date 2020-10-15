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Karaman'da, uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda 3 tutuklama

DHA

Karaman'da, uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda 3 tutuklama


Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da piyasaya uyuşturucu madde ve sahte içki sürdükleri öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen sahte içki ve uyuşturucuya polis el koyarken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli mahkemece tutuklandı.
Karaman Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Y., S.L. ve B.K.'nin piyasaya sahte içki sürdükleri yönünde bilgi aldı. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, bir süre sonra 3 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda M.Y., S.L. ve B.K. gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 750 gram esrar, 27 adet uyuşturucu nitelikli reçeteye tabi hap, 115 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, 15 litre sahte içki, 12 litre etil alkol, 10 kaçak içki şişesi bulundu. 
M.Y. S.L. ve B.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, nöbetçi mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi´ne gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Merkez Muammer ŞEN
2020-10-15 10:34:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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