Karaman’da motosiklet kazası: 1 ölü

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Karaman’da motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Karaman’Konya Karayolunun 24. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman’dan Konya istikametine gitmekte olan Ömer Ünal’ın (18) kullandığı 70 BB 185 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan Ünal, ambulansla kaldırıldığı Kazımkarabekir İlçe Entegre Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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