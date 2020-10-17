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Karaman’da yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının yapımı tamamlandı

İHA

Karaman’da yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının yapımı tamamlandı

Karaman Belediyesi, 2. organize sanayi yolundaki kanalizasyon hattı ile Güdümen yolundaki yağmursuyu kollektör hattı çalışmasını tamamladı.
Karaman Belediyesi’nin şehrin geleceği için büyük önem arz eden altyapı yatırım çalışmaları bir bir tamamlanıyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Atayurt, Mobilyacılar Sitesi ve Tekmersan’ın ihtiyacını karşılayacak olan 500 ve 600’lük borularla toplam 2 bin 600 metre uzunluğundaki kanalizasyon hattı çalışmasını tamamladı. Yine şehir genelinde yağmur sularının ana kolektör hatları ile şehirden uzaklaştırılması kapsamında yapılan 4 bin 200 metre uzunluğundaki yağmursuyu kolektör hattı çalışmaları da bitti. Tamamlanan çalışmayla birlikte daha önce şehre yakın bir noktandan deşarj edilen mevcut yağmur suyu hattı, şehre çok daha uzak ve daha uygun bir yerden boşaltılmış olacak. Böylelikle hem ekili olan tarım arazilerinde oluşan zarar ortadan kalkacak, hem de Cumhuriyet Mahallesi ve Sanayi dükkânlarında yağmur suyu ile oluşan taşkınlar, Eski Çavuş Gölü olarak bilinen havzaya deşarjı yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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