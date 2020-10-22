Başgardiyanı yaralayan kadın, eski yengesini korkutmak için silahı çıkarmış



Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da cezaevi önünde kavgayı ayırmak için tabancayı almak isteyen başgardiyan Hacı Ali Soyyiğitoğlu´nu (55) kasığından yaralayan Elmas N. (23) ile olaya karıştığı öne sürülen kardeşleri Songül N. (20) ve Hasret U. (25), adliyeye sevk edildi. Elmas N.'nin ifadesinde cezaevi önünde kavga ettikleri, ağabeyinin boşandığı Arife N.'yi (26) korkutmak için tabancayı çıkardığı sırada olayın yaşandığını söylediği belirtildi.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Kız kardeşler Elmas ve Songül N. İle Hasret U., uyuşturucu ticareti yapmak suçundan cezaevinde bulunan babası Bulut N.'yi ziyarete gitti. Kardeşler cezaevi önünde, babası Bulut N.'yi ziyarete gelen ağabeyinin boşandığı Arife N. ile karşılaştı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

YENGESİNE TABANCAYI DOĞRULTTU

Songül N. ve Hasret U., iddiaya göre Elmas N.'ye, çantasındaki tabancayı çıkartıp Arife N.'ye ateş etmesini söyledi. Elmas N. de tabancayı çıkartıp Arife N.'ye doğrulttu. Bu sırada başgardiyan Hacı Ali Soyyiğitoğlu müdahale edip Elmas N.'nin elindeki tabancayı almak istedi. Çıkan arbedede tabancanın ateş alması sonucu Soyyiğitoğlu, kasığından yaralandı. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Soyyiğitoğlu'nun kasığına saplanan merminin bugün yapılacak ameliyatla çıkarılacağı ifade edildi.

KORKUTMAK İSTEMİŞ

Olayın ardından Elmas N. ile Arife N.'yi öldürmesi için azmettirdiği öne sürülen kardeşleri Songün N. ve Hasret U. gözaltına alındı. Şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. Elmas N.'nin ifadesinde cezaevi önünde kavga ettiği ağabeyinin boşandığı eşi Arife N.'yi (26) korkutmak için tabancayı çıkarttığı sırada olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN

2020-10-22 12:20:12



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