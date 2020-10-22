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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gardiyanın silahla yaralanma olayında 1 tutuklama

İHA

Gardiyanın silahla yaralanma olayında 1 tutuklama

Karaman’da kavgayı ayırmak isterken tabancayla vurulan gardiyanın yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kadından 1’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, cezaevindeki yakınlarını ziyarete giden iki grup kadın arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen gardiyan Hacı Ali S., Elmas N.'nin ateşlediği silahla ayağından yaralandı. Olayın ardından kavgaya karışan Elmas N. Songül N, ve Hasret U. polis tarafından gözaltına alındı. 3 kadın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan kadınlardan Elmas N., tutuklanarak gardiyanı yaraladığı Karaman M Tipi Cezaevine gönderildi. Songül N. ve Hasret U.'ya ise ev hapsi cezası verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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