Karaman’da trafiğin yoğun olduğu bölgelere trafik lambası

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Karaman Belediyesi, şehirdeki trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde sinyalizasyon sistemi çalışması gerçekleştirildi.

Karaman’ın önemli sorunlarından bir tanesi olan yaya ve araç trafiğine çözüm üretmek amacıyla Karaman Belediyesi, araştırmalar sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda şehrin ihtiyaç duyulan bölgelerinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince sinyalizasyon sistemi çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında, Alparslan Türkeş Bulvarı, Şehit Şahin Mavi, Kenzi ve Hacı Ömer Kayserilioğlu Caddesinin kesiştiği kavşağa trafik lambası uygulaması yapıldı. Yine, İbrahim Öktem Caddesi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Bilgisayar Lisesine yaya geçiş yolu ile Şehit Fethi Sekin Caddesi 2. TOKİ Yavuz Sultan Selim Ortaokulu arkasındaki yol ve Zeytin Dalı Bulvarı üzerine BasGeç Sistemi uygulaması yapıldı.

Ekipler, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde düzenleme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

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