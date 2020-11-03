İş yerini kapatırken, silahlı saldırıya uğradı

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Muammer ŞEN/KARAMAN(DHA)KARAMAN'da tekel bayi işleten Mehmet Öcal (31), iş yerini kapatırken, kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Mehmet Öcal, hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Yeni Mahalle Zeytin Dalı Bulvarı´nda saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Öcal, iş yerini kapattığı sırada, kimliği belirsiz bir kişi, pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu yaralanan Mehmet Öcal, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmasını sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2020-11-03 10:27:45



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