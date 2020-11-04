Karaman’da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

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Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, U.T.K., O.G. ve F.Ü isimli kişileri uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda ise 980 gram bonzai ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bin 400 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.

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