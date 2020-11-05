Tartıştığı eşini tabancayla bacağından vurdu

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Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da Hakan K. (28), tartıştığı eşi Özge K.'yi (22) tabancayla sağ bacağından vurarak, yaraladı. Özge K. hastaneye kaldırılırken, polis kaçan Hakan K.´yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Yenişehir Mahallesi 647 Sokak´ta meydana geldi. Hakan K. ile eşi Özge K., bilinmeyen nedenle evlerinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Hakan K., tabancayla eşine ateş etti. Sağ bacağından vurulan Özge K. kanlar içinde yere yığıldı. Hakan K. ise kaçtı.

Özge E., ihbar üzerine gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, Hakan K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2020-11-05 15:20:21



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