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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaz kaçağı olan otomobil korkuya neden oldu

İHA

Gaz kaçağı olan otomobil korkuya neden oldu

Karaman’da park halindeki LPG’li otomobilin gaz kaçırması korkuya yol açtı.
Olay, Mahmudiye Mahallesi 309 Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde park halinde olan 45 SA 2474 plakalı otomobilde gaz kaçağı olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Otomobilin bulunduğu adrese gelen polis ekipleri tedbir amaçlı sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. İtfaiye ekibi de otomobile müdahale etmek istedi anca otomobilin kilitli olması nedeniyle bir şey yapamadı. Görevliler ve vatandaşlar bir süre otomobilin sahibine ulaşmaya çalıştı. Otomobilin sahibine daha sonra polis ekipleri araç plakasından ulaşarak aracının başına gelmesini istedi. Otomobil sahibinin kardeşi gelerek aracın kapılarını açtı. İtfaiye görevlileri aracın bagajındaki LPG tankından motora giden gaz akışını kesti. Gaz kaçağının olduğu motor kısmını da kontrol eden itfaiye ekipleri, gazın motor kısmında bulunan beynin arızalanması sonucu kaçırdığını tespit etti. Araç çekici ile tamirciye götürülürken vatandaşlarda derin bir nefes aldı.

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